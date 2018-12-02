Berrak Tüzünataç, 'beni bitirecek fotoğraf' diyerek eski fotoğrafını paylaştı

Oyuncu Berrak Tüzünataç arkadaşı Özge Özpirinçci'nin çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı gören hayranları, Tüzünataç'ı tanımakta zorluk çekti

Berrak Tüzünataç, 'beni bitirecek fotoğraf' diyerek eski fotoğrafını paylaştı
02 Aralık 2018 Pazar 10:34

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'nin sosyal medyadaki karşılıklı paylaşımları takipçilerini güldürdü. Berrak Tüzünataç, arkadaşlarına kahve ikram ederken çekilen eski bir fotoğrafına "Kirli çıkı Özge Özpirinçci'nin elinde beni bitirebilecek dev bir arşiv var" notunu düştü.

"HERKES BENİMLE İYİ GEÇİNECEK"

Özge Özpirinçci de Berrak Tüzünataç'ın bu esprili paylaşımına "Herkes benimle iyi geçinecek" cevabını verdi.

Etiketler; #berrak tüzünataç #arşiv #fotoğraf
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