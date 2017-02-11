Beyaz'ın silikon sorusuna Derici'den esprili yanıt

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz aylarda silokon yaptırdığı gerekçesiyle gündeme gelmişti. Derici, konuyla ilgili katıldığı Beyaz Show'da sorulara esprili bir şekilde yanıt verdi

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sıkı bir spora başlamış, spor sonrası de çok zayıflamıştı. Zayıflayınca göğüsleri de küçülen Derici, çareyi ise silikon yaptırmakta buldu. Derici silikon yaptırdığını medyadan gizlemek istemiş ancak Gülşen de aynı hastanede doğum yapınca gerçek ortaya çıkmıştı.



Derici, dün akşam Beyaz Show'a konuk oldu. Burada Beyaz gelen bir soruyu okudu. Soruda Derici'nin silikonunu ne kadara yaptırdığı soruluyordu? Derici bunun üzerine bari CC'sini sorsalardı diye cevap verdi.



Aslında operasyonu gizlemek istediğini de anlatan Derici, ancak iki üst katında da Gülşen'in doğum yaptığını bunun üzerine ekibi oraya gelenler tarafından görününce gerçeğin ortaya çıktığını anlattı.