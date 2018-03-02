Beyaz Show bu akşam yok çünkü...

Beyazıt Öztürk, Zeytin Dalı Harekatı'nda Hatay-Hassa bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle Beyaz Show’un bu akşam yayınlanmamasına karar verdiklerini açıkladı

Beyaz Show bu akşam yok çünkü...

Zeytin Dalı Harekatı'nın 41’inci gününde Hatay-Hassa bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 8 şehit verilmesi ve 13 askerin de yaralanması nedeniyle, Kanal D’de her Cuma akşamı canlı yayınla ekrana gelen talk show programı Beyaz Show’un bu akşam yayınlanmamasına karar verildi.

Çok üzgün olduklarını belirten Beyazıt Öztürk, “Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Bugün yayınımızı yapmamaya karar verdik. Allah şehitlerimize rahmet, ailesi ve bizlere de sabır versin” dedi.

Beyaz Show’un yeni bölümünün 9 Mart Cuma akşamı yayınlanacağı açıklandı.

Etiketler; #beyazıt öztürk #beyaz show
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