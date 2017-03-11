Bıçaklanma haberini duyan Aleyna Tilki hastaneye koştu

Ünlü müzisyen Emrah Karaduman, bir program için gittiği Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğramıştı. Karaduman'ın ameliyat olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sahneye çıkmak için Eskişehir'e giden Emrah Karaduman ve şoförü Volkan Karaca, otel girişinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda Emrah Karaduman ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Şoförü Volkan Karaca da elinden yaralandı.
Karaduman kaldırıldığı SOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Karaduman'ın ameliyatının iyi geçtiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayı duyan Aleyna Tilki de hastaneye geldi. Karaduman'ı ziyaret eden Tilki, üzücü bir olay yaşadıklarını ama ucuz atlattıklarını söyledi. Karaduman'ın durumunun iyi olduğunu belirten Tilki, çok üzgün olduklarını da açıkladı. Adli bir olay olduğu için daha fazla bilgi veremeyeceğini belirten Tilki, iyiyiz hiçbir sorun yok diye konuştu.
Karaduman'ı gördüğünü de belirten Tilki, Karaduman'ın bilincinin açık olduğunu ve iyi olduğunu belirten işaretler yaptığını da anlattı.
Aleyna Tilki hayranı çıktı
Saldırı sonrası gözaltına alınan 33 yaşındaki Enis Duman'ın polislere Aleyna Tilki hayranı olduğunu söylediği ortaya çıktı. Tilki'ye ilgi duyduğunu ve ona karşı platonik bir aşkla bağlı olduğunu belirten Duman, bu yüzden Karaduman'ı bıçakladığını anlattı. Şoför Karaca'nın ise araya girmesi nedeniyle bıçaklandığı öğrenildi.