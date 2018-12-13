Bir ayrılık haberi daha. Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin...

Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan, 2006 yılında dünya evine girdiği oyuncu Belçim Bilgin'le 10 gün önce boşandıklarını söyledi

Başarılı oyuncu Yılmaz Erdoğan, sunucu Esra Erol ve eşi Ali Özbir ile Yeniköy'de bir balıkçı çıkışında görüntülendi. Oyuncu, eşi Belçim Bilgin'le boşandıkları yönündeki iddia doğruladı.

"10 GÜN ÖNCE BOŞANDIK"

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in boşandıkları yönünde çıkan haberlere Uçankuş TV'ye verdiği röportajda doğruladı. Muhabirin, "Çağlayan Adliyesi'nde geçtiğimiz Cuma günü Belçim Hanım'la boşandığını duyduk" demesinin üzerine gülümseyerek tepki veren Erdoğan, "Haber doğru da adliye yanlış. Çok sevgi saygı dolu bir şey ele ele girdik kol kola çıktık. Çok geç kaldınız 10 gün oldu." dedi.

12 YIL ÖNCE DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Oyuncu Belçim Bilgin ile Yılmaz Erdoğan, 9 Ağustos 2006 yılında dünya evine girmiş çiftin Rodin Nazım Erdoğan ismini verdikleri bir çocukları var.