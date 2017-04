Bir Kızla Konuşmak İçin Nasıl Yaklaşmalı?

Erkekler için en büyük problemlerden birisi kızlarla konuşurken ilk olarak ona nasıl yaklaşması gerektiğidir. Genel de her erkek bu sorunla karşılaşır. Çünkü kadınların öyle acayip bir yapısı var ki hepsi birbirinden farklı düşüncelere sahip. Bazı kadınlar ilk konuşma esnasında ciddiyetten yana tavır sergilerken bazıları da erkeğin esprili olmasını tercih eder. Burada erkeğe büyük bir görev düşüyor. Yani kaçırmak istemediğiniz bir fırsat önünüze çıktıysa ve konuşmanız gereken kadını daha önce hiç tanımamışsanız o zaman olaya doğrudan kendinizi durumun akışına bırakarak başlamalısınız. Burada yapabileceğiniz çok fazla bir şey yoktur ve her erkekte aynen bu şekilde bir tutum sergiler. Yani sizin için ilk önce anı yaşamak ve kadını kaybetmemek için bir an önce söze girmeniz önemlidir.

Ancak ilk kez konuşacağınız kızı daha öncesinden tanıyor ama hiç muhabbetiniz olmamışsa onunla konuşmadan önce onu arkadaşları aracılığı ile iyice tanımalısınız. Eğer ki ciddiyetten yana bir tavır içerisindeyse o zaman sizinde ciddi olarak yaklaşmanız gerekiyor. Eğer ki espri seven ve bundan hoşlanan bir kız ise o zaman size düşen görevde kendi espri kültürünüzü biraz daha geliştirmek oluyor. Bayanların bu yapılarını öyle yüzlerine bakarak asla anlayamazsınız. Elbette ki buradaki ipucunun onun arkadaşlarından ya da sizin arkadaşlarınızdan gelmesi gerekir.

Öncelikli olarak ilk muhabbetinizde ne yaparsanız yapın abartıya kaçmayın çünkü hiçbir kadın abartıyı sevmeyecektir. Buna kendinizi övmeniz de dahil. Bazı şeyleri olduğu gibi anlatmanız gerekir çünkü daha sonrasında hayal kırıklığına uğratma ve uğrama gibi bir durumunuz da söz konusu olabilecektir. Ona aslında çok değer verdiğinizi ve vereceğinizi de hissettirmelisiniz ama bu aşama ileriki safhalarda olmalı. Bir ilişkinin en temelinde güven yatar öyle kelimeler seçmelisiniz ki size baktığı zaman bu güveni kesinlikle yakalaması gerekiyor. Erkeklerin ilk buluşmada yaptığı en önemli hayal kırıklığı da zaten budur. Kendilerine güven toplamak yerine karizmatik olmayı ön plana çıkarmaya çalışırlar. Evet karizmatik olmak işe yarayacaktır ancak bunun kararını da sizin vermeniz beklenmez. Kız kendi kendine sizin karizmanıza inanması gerekecektir.



Sanıyorum buraya kadar ilk buluşmada konuşma aşamasından önce yapmanız gerektiğini az çok anlamışsınızdır. Ama konuşma esnasına geldiğiniz zaman iletişimin de daraldığının farkındayım bu nedenle de biraz geniş bir konudan başlamalısınız. Örneğin kadın erkek ilişkilerine girebilirsiniz. Yani burada erkeği ön plana çıkaracak olan cümlelerden de uzak kalmanız gereklidir. Daha sonrasında ise eğer ki çalışıyorsanız iş hayatına değinebilirsiniz. Eğer kız da çalışıyorsa zaten size eşlik edebilecektir. Bu önemli ve ciddiyet isteyen bir konudur ve çalışma hayatının her zaman muhabbeti genişleten bir yanı vardır. Sonrasında dinlediği müzikten kıyafet tercihlerine geçebilirsiniz. Buradaki püf nokta ise kadının saçları olmalıdır. Çünkü kadınlar saçlarına iltifat edilmesinden her zaman hoşlanırlar. Biliyoruz bir erkek için kadının saçının hiçbir önemi olmayabilir ancak unutmamalısınız ki onlar sizin gibi düşünmüyor bir kız sabah kalktığında en az 2 saat aynanın karşısında saçıyla oynayabilir ve bunu yaparken de hiçbir şekilde sıkılmaz ve bunalmaz. Üstelik onların bunalım zamanlarında saçlarıyla oynuyor olması onlara her zaman mutluluk katacaktır.

Her zaman kendinizle barışık biri olarak dikkat çekmeniz gerekir. Çünkü yüzü asık bir şekilde kızın yanında ya da karşısında durmanız sizin mimiklerinizi de etkileyeceğinden sizi soğuk gösterebilecektir. Kızın aklında benimle konuşmaktan mutlu değil madem neden benimle konuşuyor gibi bir düşünce hasıl olacaktır. Eğer ki bu düşünce kafasına bir kere girerse geride yapacak hiçbir şeyiniz yoktur ne yaparsanız yapın her şey boş olacaktır. İkinizin de ortak hoşlanabileceği bir şeyler bulmalısınız bunu konuşmanın başlangıcında aslında size sinyal olarak gönderecektir. Örneğin romantik mi ya da eğlenceli mi bunu ilk bir saat içerisinde zaten anlarsınız. Eğlenceli biriyse o zaman filmlerden konuya girebilirsiniz. Ya da dikkat çeken televizyon programlarından bu konunun sürdürülebilmesi için iyi olacaktır. Unutmayın ki ilk buluşma her zaman bir risk barındırır ve çıkma teklifi evresine geçmek için de bu riski en aşağıya çekebilmek sizin elinizde olacaktır.