Bodrum'da İrem Derici rüzgarı

İREM Derici, Bodrum'daki hayranlarına konser verdi

Gümbet Mahallesi'ndeki, gece hayatının yeni mekanlarından Club Ampersand'ta sahne alan İrem Derici'yi izlemeye yaklaşık 1000 kişi geldi. Konserine 'Tek taş' isimli şarkısı ile başlayan Derici, daha sonra sevilen hareketli şarkılarını ard arda hayranları için seslendirdi. Yabancı turistlerinde ilgi gösterdiği konserde, hayranları cep telefonlarıyla bol bol Derici'ye görüntüledi. Derici, bazı parçalarını hayranları ile birikte seslendirdi. Sahne performansıyla dikkati çeken derici, hayranlarını coşturdu. Derici'nin ardından gece DJ Hakan Kakız'ın performansıyla devam etti. Kakız, Bodrum'da ilk kez sahne aldığını söyledi.

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