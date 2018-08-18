Bodrum'da Sibel Can rüzgarı

Bodrum ilçesinde konser veren Sibel Can, hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı

Bodrum'da Sibel Can rüzgarı
18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:13

Bodrum Antik Tiyatro'daki konserinde sanatçı, yeni ve eski albümlerinden eserler seslendirdi. Sibel Can, yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserde, sahne performansı ile beğeni topladı.

Sahneye çıkmadan önce gazetecilere açıklamada bulunan Can, konserlerinin arka arkaya devam ettiğini söyledi.

Can, konserlerine olan ilgiden dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "Allah'ın bana verdiği güçle sahneye çıkıyorum ve çok mutluyum. Her zaman söylüyorum, ben sahnede çok mutluyum, huzurluyum. Allah sağlık verdiği müddetçe ben hep seyircimle göz göze, gönül gönüle olmak istiyorum. Onlara şarkılar söylemek istiyorum." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #sibel can #bodrum #konser
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