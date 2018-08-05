Bodrum'da Sıla rüzgarı

Muğla'nın turizm cenneti Bodrum ilçesinde sahneye çıkan Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Sıla, hayranlarını coşturdu

Özel bir organizasyon firması tarafından düzenlenen Bodrum Yaz Konserleri kapsamında, şarkıcı Sıla, Antik Tiyatro'da sahneye çıktı. Biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra tükenen konseri, 3 bin kişi izledi. Dantel detaylı siyah elbise ile sahneye gelen Sıla, şıklığı ile dikkat çekti.

Kariyerinin 10'uncu yılında 'ON'dan Kalan Şarkılar' programı kapsamında konser veren Sıla, ilk 'Açık Deniz' adlı şarkısını söyledi. 'Boşver' ve 'Yabancı' gibi parçaları ile konserine devam eden Sıla, hayranlarını coşturdu. İzleyiciler şarkılara bulundukları yerden eşlik ederken, 2 saat sahnede kalan Sıla, performansıyla tam not aldı.