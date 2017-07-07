Boşanıyorlar iddiasına yanıt: Bıktık!

Geçtiğimiz aylarda 'ayrılacakları yönünde' haberler çıkan ve iddiaları kesin bir dille yanıtlayan çift evliliklerinde sona geldi. Magazin D Yaz'ın iddiasına göre evlerini ayıran 2 yıllık evli çift boşanma kararı aldı.Murat Dalkılıç Bodrum'a taşınırken, Merve Boluğur İstanbul'da kaldı.
BU DEDİKODUDAN BIKTIK
Bu haberlerin ardından Murat Dalkılıç söylentileri yalanladı: "Boşanmıyoruz. Konser yoğunluğundan ben sürekli şehir dışındayım. Merve'nin de yeni projesi var. Her şey yolunda. Bu dedikodulardan bıktık."