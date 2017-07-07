Boşanıyorlar iddiasına yanıt: Bıktık!

2015 yılının ağustos ayında nikah masasına oturan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'tan kötü haber geldi

Geçtiğimiz aylarda 'ayrılacakları yönünde' haberler çıkan ve iddiaları kesin bir dille yanıtlayan çift evliliklerinde sona geldi. Magazin D Yaz'ın iddiasına göre evlerini ayıran 2 yıllık evli çift boşanma kararı aldı.Murat Dalkılıç Bodrum'a taşınırken, Merve Boluğur İstanbul'da kaldı.

BU DEDİKODUDAN BIKTIK

Bu haberlerin ardından Murat Dalkılıç söylentileri yalanladı: "Boşanmıyoruz. Konser yoğunluğundan ben sürekli şehir dışındayım. Merve'nin de yeni projesi var. Her şey yolunda. Bu dedikodulardan bıktık."