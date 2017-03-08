Boşanma iddialarına Murat-Merve Dalkılıç çiftinden açıklama geldi

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç'ın boşanacağına dair iddialar dün gündeme düşmüştü. Ünlü çiftten konu ile ilgili açıklama geldi
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu eşi Merve Boluğur evlenerek hayatlarını birleştirmişti. Ancak dün çiftin boşanacağına dair iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre Dalkılıç evden de ayrılmıştı. Çiftten iddialara yanıt geldi.
İlk açıklamayı Murat Dalkılıç yaptı. Eşi ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Dalkılıç, çok geç saatlere kadar çalıştığını ve haberleri de bu yüzden geç gördüğünü söyledi. Haberleri görünce çok şaşırdığını da belirten Dalkılıç, evinde olduğunu ve de boşanmayacaklarını belirtti.
Dalkılıç'tan sonra bir açıklama da Boluğur'dan geldi. Boluğur da sosyal medya hesabına, boşanmayacaklarını ve de iddiaların yalan olduğunu yazdı.