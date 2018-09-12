Boşanma sonrası Demet Akalın'dan ilk açıklama

Dün eşinden boşanan Demet Akalın, Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz günlerde eşi Okan Kurt'un şirketinin borçları nedeniyle evine icra giden Demet Akalın boşanma kararı almıştı. Akalın ve Kurt jet hızıyla dün yapılan mahkemede boşandılar. Taraflar birbirlerinden tazminat ve nafaka talep etmezken, ikilinin kızlarının velayeti de anne Akalın'a verildi. Akalın'ın sosyal medya hesaplarından soyadını değiştirdiği ve Kurt ile olan fotoğraflarını da sildiği görüldü.

Boşanma sonrası sosyal medyadan ise çiftin formaliteden boşandığı iddiaları yayılmaya başlandı. Bu iddialara sessiz kalamayan Akalın, Ata Benli'nin "Demet Akalın formaliteden boşanıyor diyenler için öyle bir durum artık yok. Araç, tapu, banka hesapları kimin üzerine ise haciz o kişiye gider. Eşinin borcundan dolayı kişinin kendine ait olan mal varlığına kanun gereği el konulamıyor" tweet'ine cevap yazdı.

Akalın'ın 'Herkes herşeyi düşünebilir sıkıntı yok bana sevenlerimin duası yeter sağolun', 'Abisinin home ofisiymiş benim evim!!! Pes artık kızımın odasını bile almayı düşündüler!!! ne diyeyim' tweetlerini attı.