Bu filmle ünlü olmuştu, acı haber geldi!

"Robinson Crusoe ve Cuma" filminde Cuma karakterini canlandıran Malavi doğumlu oyuncu John Nyambi, hayatını kaybetti

Bu filmle ünlü olmuştu, acı haber geldi!

2015 yılında vizyona giren "Robinson Crusoe ve Cuma" filminde Serhat Kılıç'la başrolü paylaşan John Nyambi, böbrek yetmezliği nedeniyle doğum yeri Malavi’de hayatını kaybetti. 24 yaşında hayata veda eden oyuncu, 2010 yılında Malavi’den Türkiye'ye okumak için gelmişti ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde eğitim görmüştü.

Robinson Crusoe ve Cuma filminin yönetmeni Gürcan Yurt, Nyambi'nin ölümüyle ilgili olarak Twitter hesabından, “Hep mi iyiler kaybeder? Filmde Cuma’yı canlandıran John kardeşimi kaybettiğimizi öğrendim. Acımız tarifsiz” ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #cuma #robinson crusoe
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