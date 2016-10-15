Bu şarkı Beyaz'ın başını yaktı

'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısının sahibi Tayfun Soydemir, ünlü şovmen Beyazıt Öztürk’e dava açtı: Programı için çekilen klipte izin almadan şarkımı kullandı

Bir dönemin gözde şarkısı 'Hayatı Tespih Yapmışım', Beyazıt Öztürk'ün başını yaktı.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; şarkının sahibi ve MESAM üyesi Tayfun Soydemir, "Programına klip çekip şarkımı izinsiz kullandı, sözlerini değiştirdi" gerekçesiyle ünlü şovmene dava açtı.



Beyaz'ın çektiği klibin, Kanal D internet sitesinde ve Youtube'ta izinsiz olarak kullanıldığını iddia eden Soydemir, izinsiz eser çoğaltma, yayma ve işleme suçlarından 50 bin lira maddi, 5 bin lira da manevi tazminat istedi.