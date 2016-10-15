Bu şarkı Beyaz'ın başını yaktı

'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısının sahibi Tayfun Soydemir, ünlü şovmen Beyazıt Öztürk’e dava açtı: Programı için çekilen klipte izin almadan şarkımı kullandı

Bu şarkı Beyaz'ın başını yaktı

Bir dönemin gözde şarkısı 'Hayatı Tespih Yapmışım', Beyazıt Öztürk'ün başını yaktı.
 
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; şarkının sahibi ve MESAM üyesi Tayfun Soydemir, "Programına klip çekip şarkımı izinsiz kullandı, sözlerini değiştirdi" gerekçesiyle ünlü şovmene dava açtı.

Beyaz'ın çektiği klibin, Kanal D internet sitesinde ve Youtube'ta izinsiz olarak kullanıldığını iddia eden Soydemir, izinsiz eser çoğaltma, yayma ve işleme suçlarından 50 bin lira maddi, 5 bin lira da manevi tazminat istedi.

Etiketler; #beyaz #beyaz dava #beyaz show
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.