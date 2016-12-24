Burak Özçivit, Evcen'in önünde diz çöktü ve...

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti

Burak Özçivit, Evcen'in önünde diz çöktü ve...

Şu aralara Star TV'de yayınlanan Kara Sevda dizisinde başrol oynayan Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde 32. yaşını kutladı. Özçivit'in kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Fahriye Evcen, Özçivit için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Ancak asıl sürpriz Fahriye Evcen'e oldu. Özçivit, Evcen'nin önünde diz çökerek ona evlenme teklif etti.

Özçivit 32. yaşını sürpriz bir doğum günü partisiyle kutladı. Yaklaşık 30 kişinin katıldığı kutlamaya Murat Boz ve sevgilisi Aslı Enver de katıldı.

Özçivit doğum gününü bir de evlilik teklifi ile taçlandırdı. Birden bire sevgilisinin önünde diz çöken Özçivit, aldığı yüzüğü Evcen'e uzatarak 'Benimle evlenir misin?' diye sordu. Teklif karşısında şaşkınlık yaşayan Evcen, 'Sonsuza kadar evet' yanıtını vererek sevgilisinin boynuna sarıldı.

Çıkıştı gazetecilere yakalanan çiftin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. (Habertürk)

Etiketler; #fahriye evcen #burak özçivit
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