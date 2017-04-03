Çağatay Ulusoy, eski sevgilileri ile karşılaşmamak için...

Show TV'de yayınlanan İçerde dizisinin yıldızı Çağatay Ulusoy, katılacağını söylediği bir davete katılmadı. Gerekçesi ise...

Show TV'de yayınlanan İçerde dizisinin yıldızı Çağatay Ulusoy, katılacağını söylediği bir davete katılmadı. Ulusoy'un eski sevgilileri ile karşılaşmak istemediği iddia edildi.

Show TV'nin sevilen dizisi İçerde'nin ünlü oyuncusu Çağatay Ulusoy, yeni çıkan bir dizinin davetine çağrıldı. Ulusoy, davete katılacağını bildirdi ancak katılmadı.



Ünlü oyuncunun neden davete katılmadığı ise sonradan ortaya çıktı. İddiaya göre ünlü oyuncu eski sevgilileri Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç ve Gizem Karaca ile davette karşılaşmak istemedi. (uçankuş)





