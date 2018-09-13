Çağla Şikel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis şoku

Manken Çağla Şikel 2013 yılına ait vergilerinde sahte fatura kullandığı gerekçesiyle, “vergi usul kanununa muhalefet” suçundan mahkemelik oldu

Çağla Şikel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis şoku
13 Eylül 2018 Perşembe 15:03

Vatan Gazetesi Magazin Müdürü Gülşen Yüksel Salt ile Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'nın hazırlayıp sunduğu, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çağla Şikel hakkında hazırlanan iddianamede gerçek alış, satışa dayanmayan sahte fatura kullanıldığı belirtilerek, “Bahse konu bu faturaları ilgili dönemlerde gider hesaplarına kaydederek gelir vergisine esas serbest meslek kazancının hesaplanmasında dikkate aldığı, ayrıca söz konusu faturalarda yer alan KDV’leri haksız yere indirim konusu yaptığı ve bu suretle müsnet suçu işlediği anlaşılmıştır” denildi.

Çağla Şıkel, muhasebecisinin kendisini dolandırdığını iddia ederek muhasebecisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikel’in dolandırıldığını iddia ettiği muhasebecinin önceki aylarda oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un da dolandırıldığını iddia ettiği aynı muhasebeci olması dikkat çekti.

İddianamede, Çağla Şıkel’in bu suçu zincirleme bir şekilde işlediği belirtilerek, 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Etiketler; #8 yıl #suç #vergi #hapis #çağla şikel
Önceki Haber
İzmir'de bir otomobilin motorunda esrar bulundu
Sonraki Haber
Kale direği, minik futbolcuyu canından etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.