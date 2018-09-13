Çağla Şikel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis şoku

Manken Çağla Şikel 2013 yılına ait vergilerinde sahte fatura kullandığı gerekçesiyle, “vergi usul kanununa muhalefet” suçundan mahkemelik oldu

Vatan Gazetesi Magazin Müdürü Gülşen Yüksel Salt ile Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'nın hazırlayıp sunduğu, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çağla Şikel hakkında hazırlanan iddianamede gerçek alış, satışa dayanmayan sahte fatura kullanıldığı belirtilerek, “Bahse konu bu faturaları ilgili dönemlerde gider hesaplarına kaydederek gelir vergisine esas serbest meslek kazancının hesaplanmasında dikkate aldığı, ayrıca söz konusu faturalarda yer alan KDV’leri haksız yere indirim konusu yaptığı ve bu suretle müsnet suçu işlediği anlaşılmıştır” denildi.

Çağla Şıkel, muhasebecisinin kendisini dolandırdığını iddia ederek muhasebecisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikel’in dolandırıldığını iddia ettiği muhasebecinin önceki aylarda oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un da dolandırıldığını iddia ettiği aynı muhasebeci olması dikkat çekti.

İddianamede, Çağla Şıkel’in bu suçu zincirleme bir şekilde işlediği belirtilerek, 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.