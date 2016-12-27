Çağlar Çorumlu 'kalp krizi geçirdi' haberi üzerine açıklama yaptı

Güldür Güldür'ün sevilen oyuncusu Çağlar Çorumlu'nun kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Çorumlu'da iddiaya açıklama geldi

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür'ün Eşofmanlı Şevket Hocası Çağlar Çorumlu kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu bir reklam filmi için çekimdeyken aniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Çorumlu'nun kalp damarlarına üç stent takıldığı öğrenildi.



Çorumlu, geçen hafta yeni reklam çekimi için kamera karşısına geçti. Ancak oyuncu çekimler sırasında sırtının ağrıdığını ve kendisini de kötü hissettiğini söyledi. Bunun üzerine set ekibi çekim yerine ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çorumlu'nun kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Hastaneye kaldırılan oyuncu acilen ameliyata alındı. Kalbine üç stent takılan Çorumlu, birkaç gün hastanede yattıktan sonra taburcu oldu.



ÜNLÜ OYUNCUDAN AÇIKLAMA



Kalp krizi geçirdi haberinden sonra Çağlar Çorumlu bir açıklama yaptı. Çorumlu açıklamasında kalp krizi geçirdiği iddialarının doğru olmadığını sadece kendisine gerekli tetkiklerin yapıldığını söyledi.