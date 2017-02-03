Caner-Asena atışmasına Şükran Ovalı'dan imalı paylaşım

Caner Erkin ve Asena Atalay arasındaki atışmalara bu kez Erkin'in yeni eşi Şükran Ovalı da katıldı

Ünlü futbolcu Caner Erkin ve Asena Atalay bir süre önce dostça boşanmış ve Erkin daha sonra da oyuncu Şükran Ovalı ile evlenmişti. Ancak boşanmadaki dostluk uzun sürmedi. Erkin ve Atalay arasında atışmalar baş gösterdi. Bu olaylara şimdi de oyuncu Şükran Ovalı dahil oldu. Ovalı, Sezen Aksu'nun bir şarkısında yer alan Yetmedi kaynanası, ebesi, dedesi’ sözleriyle bir video çekti. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Ovalı, daha sonra da videoyu kaldırdı.



Asena Atalay, bir süre önce oğlunun nafakasını ödemediği gerekçesi ile Caner Erkin'i icraya vermişti. Erkin, gereken ödemeyi bankaya yaptı. Atalay daha sonra da Erkin'in oğlu ile ilgilenmediğini ileri sürdü. Caner Erkin ise Atalay'ın akıl sağlığından yoksun olduğunu ve evli oldukları dönemde de 3. kişilerle birlikte olduğunu ileri sürdü. Tartışmalar boyunca Erkin'in yeni eşi oyuncu Şükran Ovalı sessiz kalmayı tercih etti. Ancak Ovalı, önceki gün sosyal medya hesabından Sezen Aksu şarkısıyla bir paylaşım yaptı. Eşiyle araba dinledikleri şarkıyı video çeken Ovalı, bunu daha sonra da Instagram hesabından yayınladı. Şarkının sözleri ise dikkat çekti. ‘Koca Kıçlı’ şarkısının “Ne çok biliyorsunuz / Vıdı vıdı bayılıyorsunuz / E sizin de işiniz bu / Bir nevi çalışıyorsunuz / Boşuna mı vurdu çenenize / Ah ne yandınız / Yetmedi bir de çoluğu çocuğu / Kaynanası, görümcesi / Ebesi, dedesi, atası / Yedi ceddi, bütün sülalesi” şeklinde sözleri olan şarkıyı paylaşması ima olarak yorumlandı. Ünlü oyuncu bir süre sonra ise videoyu sildi.