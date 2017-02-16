Caner-Asena çekişmesi bitecek gibi değil. Şimdi de...

Ünlü futbolcu Caner Erkin, yeni eşi için 4 milyon TL'lik ev aldı. Eski eşi Asena Atalay ise yine boş durmadı

Ünlü futbolcu Caner Erkin ile Asena Atalay boşandı. Ancak ikili arasındaki olaylar bir türlü durulmak bilmiyor.Alınan bilgiye göre Erkin, yeni evlendiği Şükran Ovalı ile birlikte yaşamak için Beykoz'da 4 milyon TL değerinde bir villa satın aldı. Erkin, evin dekorasyon işini de kendi zevkine göre yaptırması için eşine bıraktı. Ancak ikiliye bir türlü huzur yok. Çünkü son zamanlarda açtığı icra davalarıyla Erkin'i huzursuz eden Asena Atalay'dan yeni bir hamle daha geldi.Asena Atalay'ın son olarak, Erkin'in tüm mal varlığına tedbir konulmasını istediği öğrenildi. Asena Atalay, evli oldukları dönemdeki tüm mal varlığının paylaşımını talep etti.Atalay'ın iddiasına göre Erkin kendisini kandırdı. Atalay'ın verdiği bilgiye göre Caner Erkin, Asena Atalay'a 'Boşandıktan sonra maddi hayatına aynen devam edeceksin' sözü verdi. Daha sonra da Erkin, Atalay'a hediye ettiği 6 milyon dolarlık cam evi sattı. Atalay aynı zamanda lüks araçları Lamborgini Huracan, Porsche Carrera 911 Turbo, beyaz-kırmızı Porsche, beyaz Ferrari, beyaz Mercedes, beyaz Mercedes G otomobillerinin de elinden alındığını söyledi.Atalay bu yüzden ünlü futbolcunun tüm mal varlığına tedbir konulmasını talep etti.