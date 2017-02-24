Caner Erkin: Asena striptiz kulüplerinde direk dansı yapıyor

Kendisine nafaka yüzünden dava açan Atalay'a Erkin de bir dava ile yanıt verdi. Caner Erkin'in oğulları Çınar'ı yanına almak için Atalay'ya dava açtığı öğrenildi.Caner Erkin, dava dilekçesinde ise şok iddialarda bulundu. Eski eşinin gece kulüplerinde çekilmiş fotoğraflarını da delil olarak sunan Erkin, Asena Atalay'ın hamilelik döneminde de zayıflama hapları kullandığını iddia etti.Eski eşinin oğlu ile ilgilenmediğini belirten Erkin, Atalay'ın bunun yerine sevgilileri ile seyahatlerde zaman harcadığını, partilerde gezdiğini hattı striptiz kulüplerinde direk dansları yaptığını ileri sürdü.Oğlunun zamanını bakıcısı ile geçirdiğini belirten Erkin, eski eşinin oğlunu okula hazırlamadığını ve onu sağlıksiz bir şekilde beslediğini ifade etti.Çocuğunun ilk doğduğu zamanlarda Asena'nın bebeği emzirmek için bile geceleri kalkmadığını anlatan Erkin, kendisinin bebeği biberonla beslemek durumunda kaldığını anlattı.Eşinin evli iken kendisini aldattığını ve bunun da herkes tarafından bilindiğini belirten Erkin, eski eşinin bu tarz yaşamının da devam ettiğini ileri sürdü.Eski eşinin, sevgilisinden dayak yediğini ve burnunun kırıldığını da hatırlatan Erkin, bu süreçte aynı şahısın çocuğunun kaldığı odanın kapısını da yumrukladığını ve küfürler ettiğini ve çocuğunun da buna şahit olduğunu belirtti.Geçtiğimiz günlerde Şükran Ovalı ile evlenerek yeni bir hayata başlayan Caner Erkin, eski eşine dava açtı ve oğlunun velayetini istedi.