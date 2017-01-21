Caner Erkin'den eski eşine yoksulluk nafakası

Ünlü futbolcu Caner Erkin, boşandığı eşine yoksulluk nafakası ödedi

Ünlu futbolcu Caner Erkin, bir süre önce eski eşi Asena Atalay ile boşanmıştı. Erkin daha sonra 2 Ocak tarihinde ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile hayatını birleştirdi. Düğünden 3 gün sonra ise Asena Atalay, eski eşini aylık 10 bin TL olan yoksulluk nafakasını 12 aydır yatırmadığı gerekçesi ile icraya verdi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Erkin, o paranın bir kısmını elden bir kısmını ise banka yoluyla ödediğini söyledi ancak bu savunma sonuç vermedi. Açılan dava Asena Atalay'ın lehine sonuçlandı.



Bunun üzerine Erkin, Asena Atalay'a 120 bin TL yoksulluk nafakasını ödedi, hem de faiziyle.





