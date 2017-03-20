Caner Erkin'e icra takibinde yeni gelişme. Mahkeme kararını verdi

Asena Atalay, Erkin'i nafaka ödememekle suçladı ve icra takibi başlattı. 125 bin TL'lik icra takibini ise mahkeme reddetti. Mahkeme Atalay'ın sunduğu dekontların doğru olmadığına karar verdi.Aynı zamanda mahkeme icra takibinin, boşanma protokolüne de aykırı olduğunu belirtti.Erkin ve Atalay anlaşmalı olarak geçtiğimiz yıl boşanmış, daha sonra da Erkin, Şükran Ovalı ile hayatını birleştirmişti. Boşanma davasında mahkeme Erkin'in Atalay'a her ay 10 bin TL yoksulluk nafakası ödemesi konusunda karar almıştı. Bir süre sonra Atalay, eski eşinin nafakayı ödemediğini iddia ederek mahkemeye başvurdu. 12 aylık nafaka olan 120 bin TL ve de faizi olan 5 bin TL'yi talep eden Atalay, Erkin hakkında icra başlattı.Bunun üzerine Caner Erkin, icra takibinin boşanma kararına aykırı olduğunu belirterek ödeme emrinin iptal edilmesi için İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.Erkin, nafakayı her ay ödediğini bir kısmını elden verdiğini bir kısmını da banka yoluyla yatırdığını söyledi.Elindeki dekontları sunan Erkin, elden verdiği paralar için de tanıkların dinlenmesini istedi.İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi konuya dair kararını verdi. İcra takibinin boşanma sırasında imzalanan anlaşma protokolüne uymadığını belirten mahkeme, Atalay'ın sunduğu dekontların da gerçeği yansıtmadığını belirtti. Mahkeme, icra takibini iptal etti. (Sabah)