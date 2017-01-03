Caner Erkin ve Şükran Ovalı Roma'da 'evet' dedi

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, muradına erdi

Bir dönem Asena Erkin ile evli olan Caner Erkin, yaklaşık bir yıl önce bu evliliği bitirmişti. Caner Erkin bir süre sonra Şükran Ovalı ile birlikteliğini açıklamıştı.



Bu birliktelik de evlilikte taçlandı. Caner Erkin ve ünlü oyuncu Şükran Ovalı, İtalya'da dünyaevine girdi.



Roma'da düzenlenen nikaha çiftin yakın dostları katıldı. Nikah sonrası Caner Erkin, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Erkin'in fotoğraflara 'Dünyanın en mutlu erkeği benim' notunu düşmesi de dikkat çekti.



Caner Erkin'in nikah şahidinin Celil Can Müftüoğlu olduğu, Ovalı'nın şahitlerinin ise Büşra Pekin ve Gözde Seda Altuner olduğu öğrenildi.



Çift nikahtan sonra ise beyaz renkli bir antika Rolls Royce araba ile Roma'yı turladığı öğrenildi. Bu arabının dünyada tek olduğu bilgisi de verildi.