Çav Bella rezilliği!

Hilal Cebeci, İtalya'da faşizme karşı direniş marşı olan Çav Bella adlı halk şarkısını, İtalyanca olarak seslendirdiği klibini yayınladı. Cebeci, seslendirdiği şarkıyla tartışma yarattı

Hilal Cebeci, İtalya'da faşizme karşı direniş marşı olan "Bella Ciao" (Çav Bella) adlı halk şarkısını İtalyanca olarak seslendirdiği bir klip yayınladı. Klip ve şarkının uyarlaması izleyenlerin tepkisiyle karşılaştı.

Türkiye'de de hayranları bulunan "La Casa De Papel" dizisini klibinde tema olarak kullanan Cebeci'ye karşı büyük bir tepki gösterildi. Bağımsız Sinema Merkezi yaptığı paylaşımda, "Böyle bir rezillik kabul edilemez. Çav Bella şarkısı, İtalya'da faşizme karşı dövüşen, hayatını kaybeden devrimcilerin hatırasını taşır. Kendi çürümüş pisliğinizi devrimcilerin mirasına bulaştıramazsınız. Derhal bu rezilliğe son verin." ifadelerini kullandı.



"BEN DİRENİŞÇİ BİR İNSANIM, DEVRİMCİYİM"

Hilal Cebeci gelen eleştiriler karşısında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, "Bu şarkıyı çok seviyordum, o yüzden yaptım, çok da iyi yaptım, istemeyen dinlemez, şarkıcılar şarkıları istediği gibi yorumlar, kimse karışamaz. Ben direnişci bir insanım devrimciyim, bir devrimci olarak gayet güzel bir proje yaptım. İnsanları kalıplara sokamazsınız." yorumunu yaptı.



BELLA CİAO (ÇAV BELLA) ŞARKISININ TARİHÇESİ NEDİR?

2. Dünya Savaşı patlayınca, İtalya'da önce Mussolini'ye, sonradan da Alman işgalcilere karşı mücadele veren İtalyan Anti-Faşist direnişçiler tarafından sözleri değiştirilmiş ve marş formatında söylenmeye başlamıştı. Direnişin bir sembolü haline gelen şarkı, kısa sürede Anarşistleri, Komünistleri, Sosyalistleri ve diğer Anti-Faşist grupları bünyesinde toplamış olan İtalyan "Partizan"larının resmi marşı haline gelmişti. Savaştan sonra da haksızlığa, eşitsizliğe karşı mücadeleyi benimseyenlerin, devrime inananların, Sosyalistlerin marşı, yani bir devrim şarkısı olmayı sürdüren Ciao Bella dünyanın dört bir köşesinde onlarca farklı dilde seslendirilmiştir.