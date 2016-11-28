Çelik: Beni bir kadın anladı o da...

Ünlü şarkıcı Çelik, aşk hayatına dair açıklamalar yaptı. Çelik, bugüne kadar onu sadece bir kadının anladığını ancak onun da seks işçisi çıktığını söyledi

Ünlü şarkıcı Çelik çarpıcı açıklamalar yaptı. İki evliliği de boşanma ile sonuçlanan ve aşk hayatında bir türlü mutlu olamayan Çelik, ‘sanırım tahammül edilemeyen biriyim’ şeklinde konuştu.



Posta gazetesine bir röportaj veren Çelik, televizyonda yayınlanan bir yarışma programında, yarım metrelik bir şeyin üzerinden atlayan kişi için 'tarih yazdı' ifadesinin kullanılmasını anlamadığını söyledi. Hayatındaki kadının da bunu anlamamasını beklediğini belirten Çelik, 'ama olmuyor' dedi. Kendisini sadece bir kadının anladığını belirten Çelik, onun da seks işçisi çıktığını söyledi.



Sevdiği kadının para karşılığında iş adamlarıyla birlikte olduğunu söyleyen Çelik, onu sevmesine rağmen bu ilişkiyi bitirmek zorunda kaldığını, o kadar fedakar olamadığını açıkladı.