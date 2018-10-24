Cem Özer'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama

Oyuncu Cem Özer'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı

Cem Özer'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama
24 Ekim 2018 Çarşamba 15:49

Hastane başhekimi Dr. Okan Özçeker imzalı açıklamada, "12 gün önce sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmiş olan Cem Özer, geçtiğimiz pazartesi günü yara iyileşmesi için görmekte olduğu hiperbarik oksijen tedavisinin 5. seansı sonunda diğer hastaların çıkışından hemen sonra kabinden çıkmak üzereyken sara nöbet geçirmeye başlamış ve şuuru kapanmıştır. Anında yapılan müdahale ve tetkikler sonucu akciğerde bül rüptürüne bağlı prömotaraks sonucu gelişen hava embolisi şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınmış, bir süre uyutularak yakından takip edilmesi planlanmıştır" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #cem özer #cem özer sağlık durumu
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