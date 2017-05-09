Cem Yılmaz'dan kendisine bela okuyan takipçisine ilginç yanıt

Cem Yılmaz'dan kendisine bela okuyan takipçisine ilginç yanıt

Komedyen Cem Yılmaz, twitter'da kendisine bela okuyan takipçisine ilginç bir yanıt verdi.

Sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara genelde şaka yollu yanıtlar vermeyi tercih eden Cem Yılmaz, gösteri tarihlerini soran takipçisine yanıt vermeyince ağır bir hakaretle karşı karşıya kaldı.

Takipçisinin ‘Allah belanı versin abi’ çıkışına kayıtsız kalmayan ünlü komedyen, bu mesaja, "Sağol canım. Allah'ın senin gibi bir hıyarı ciddiye alacağını sanmıyorum ama olsun. Senin de gönlün olsun" yanıtını verdi.

Etiketler; #cem yılmaz #twitter
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