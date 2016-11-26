Cem Yılmaz'ı kızdıran soru: Sinan kim kardeşim?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz teknoloji ile sanatı birleştiren Fuerza Bruta gösterisinin galasına katıldı

Sevilen komedyen Cem Yılmaz, katıldığı Fuerza Bruta gösterisi galasında gazetecilere yakalandı.



Gösteri çıkışında muhabirlerden biri Sinan Akçıl'ın da içeride olduğunu söyledi ve Yılmaz'a 'Sinan Bey'le karşılaştınız mı?' sorusunu yöneltti. Yılmaz ise bu soruya 'Sinan kim kardeşim? Ben tanımıyorum öyle birisini' diyerek yanıt verdi.



Gazetecilerin, Sinan Akçıl demesi üzerine ise Yılmaz, içeride kendisiyle karşılaşmadıklarını söyledi ve aracına bindi.



Cem Yılmaz ve Sinan Akçıl'la sevgili olduktan sonra ayrılan Ebru Şallı, Çeşme'de birlikte görüntülenmişlerdi.

