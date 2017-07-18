Cem Yılmaz Twitter'a veda etti!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı bıraktığını açıkladı. Cem Yılmaz'ın ardından yakın arkadaşı Ozan Güven de sosyal medyayı bıraktığını duyurdu

Twitter'da 12.8 milyon takipçisi olan Cem Yılmaz, paylaşımlarına gelen yorumlardan rahatsız olduğunu belirterek " Twitter ve Instagram hesaplarımdaki yorumların verdiği insanüstü rahatsızlık sebebiyle bu mecralarda paylaşım yapmayı bırakıyorum. Hepinize tavsiye ederim" dedi.



