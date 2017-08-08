Cem Yılmaz yeniden Birgi'de

Komedyen Cem Yılmaz, ikinci kez geldiği İzmir'in Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'nde reklam filmi çekimlerine başladı

Cem Yılmaz, reklam yüzü olduğu bir bankanın reklam filmi için tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Ödemiş'in mahallelerinden Birgi'de bir kez daha kamera karşısına geçti. Derviş Ağa Medresesi'ndeki kalabalık figüran topluluğu ile yapılan çekimlerde Yılmaz, hayranlarının ilgi odağı oldu. Reklam filminin çekimlerinin bir bölümü medrese dışında yapıldı. Birgi'deki bir restoranın sahibi Yaşar Günaydın, şöyle dedi:



"Kuşkusuz tarihi yapılarının yanı sıra bazı dizi, sinema ve reklam filmi çekimlerinin yapılması Birgi'nin adını biraz daha ön plana çıkarmaktadır. Cem Yılmaz gibi bir sanatçının mahallemizde 3 gün boyunca çekim yapması, yalnız Birgi'ye değil, bölgeye bir canlılık getirmiştir. Ünlü sanatçıya teşekkürlerimizi sunuyoruz."



Cem Yılmaz, geçen mayıs ayında da Birgi'de Karaoğlu Camii Sokağı'nda yine aynı banka için reklam filmi çekimi için kamera karşısına geçmişti.





