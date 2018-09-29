Cemil İpekçi: Kadınlar yanıma geldiğinde...

Özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan ünlü modacı Cemil İpekçi, cinsel hayatıyla ilgili "Kadınlara karşı artık musluk kapandı" dedi

Türkiye'nin en renkli simalarından modacı Cemil İpekçi Posta'ya verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 70 yaşındaki İpekçi, "Bir kadın cinsel ilişki için yanıma geldiğinde 'Artık musluk kapandı' diyorum" dedi.

Cinsel tercihleri hakkında konuşan modacı 'Türkiye'de eşcinseller bunu açık bir şekilde yaşasa da bu konuda sizin gibi açık bir şekilde neden konuşamıyor?' sorusuna "Hayatım konuşmasalar bile onlar yine ortada. Görünürler. Bir de hiç görünmeyen, çok yüksek makamlarda, çok zengin olup evli ve dört çocuk yapmış olanları var. Allah vermeye, o konuda bir ağzımızı açsak zaten Türkiye karışır.



"KADINLARA 'ARTIK MUSLUK KAPANDI' DİYORUM"

Hoşlanmadığı biri yanına geldiğinde kibar bir dille geri çevirdiği söyleyen modacı sözlerine şöyle devam etti: "Valla erkekler kadınlara göre daha utangaç bence. Kadınlar üç kadehten sonra direkt "Benimle birlikte olur musun?" diyerek geliyor. Ben de, "Çok özür dilerim, eskiden belki olurdu ama artık musluk kapandı. O yüzden seni sadece yanaklarından öpebilirim" diyorum. Eğer gelen bir erkekse ve hoşlanmamışsam ona da hemen, "Yavrum, evladım" diyorum. O mesajı alıyor zaten. Nazikçe mesafemi koyuyorum yani. Ama benim zaten bu saatten sonra gerçek bir birliktelik yaşamam çok zor."