Cengiz Kurtoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

Sevilen sanatçı Cengiz Kurtoğlu, KKTC'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının konser için orada olduğu öğrenildi

Sevilen sanatçı Cengiz Kurtoğlu'ndan kötü haber geldi. Konser vermek için KKTC'ye giden sanatçının saat 01.30 sıralarında rahatsızlandığı öğrenildi.



Arabesk ve fantezi müziğinin sevilen ismi olan Kurtoğlu, rahatsızlanınca yanındakiler tarafından hemen Lefkoşa Burhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünlü sanatçının daha sonra da Yakın Doğu Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.



Ünlü sanatçının sağlık durumu konusunda da henüz bir bilgi verilmedi. Sanatçının durumunun ciddi olduğu ve tedavi altında olduğu öğrenildi.



Ünlü isim geçtiğimiz yıl kiloları nedeniyle bir mide küçültme ameliyatı olmuş sonrasında da 45 kilo vermişti.



İlk açıklama geldi

Cengiz Kurtoğlu'nun menajeri sanatçının sağlık durumuyla ilgili olarak şunları söyledi:"Ateş ve kusma şikayeti ile hastaneye gitti. Serum takıldı. Sağlık durumu iyi. Bugün İstanbul'a dönüyor. Öğleden sonra da konser için Viyana'ya uçacak"Cengiz Kurtoğlu da doktorlarıyla birlikte kamera karşısına geçerek 'iyiyim' mesajı verdi.