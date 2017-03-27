Cesur ve Güzel'i o ülkeler de izleyecek

İskandinav kökenli dizi dağıtıcı firma Eccho Rights'in Genel Müdürü Fredrik af Malmborg, Türk dizilerinden 'Cesur ve Güzel'i Malezya, Hindistan, İtalya ve İspanya'daki televizyon kanallarına sattıklarını söyledi.
Merkezi New York'ta bulunan 32 yıldan bu yana dünyanın çeşitli ülkelerindeki medya endüstrisine ilişkin yayın yapan 'World Screen'in web sayfasında Eccho Rights'in Genel Müdürü Fredrik af Malmborg ile yapılan röportaj yayınlandı.
Genel Müdür Fredrik af Malmborg, 2009'da 'Ezel' ile başladıkları Türk dizilerini dünyaya açma projesinin başlangıçta 'Bir kumar' olarak değerlendirildiğini ancak, çok başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi. 'Ezel' dizisinin hala dünyada ilgi gördüğünü son olarak Malezya ve Moğolistan'da ekrana geleceğini anlatan Eccho Rights'in Genel Müdürü Fredrik af Malmborg, Türkiye'de beğeni ile izlenen Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini oynadığı 'Cesur ve Güzel'in de dünya çapında ilgi gördüğünü anlatırken, "Bu diziyi Hindistan, Malezya, İtalya ve İspanya'da büyük kanallara satıldı. Son dönemde bütün Türk dizileri büyük ilgi görüyor."
Çeşitli ülkelerde yayınlanan 'Cesur ve Güzel' son olarak Yunanistan'daki 'Antenna TV', İran'a yönelik İngiltere'den Farsça yayın yapan 'Gem TV', Macaristan'daki 'TV 2', Pakistan'daki 'Urdu 1', Romanya'daki 'Antena', Arnavutluk'taki 'TV Klan' ve Kuzey Irak'tan Kürtçe yayın yapan 'Kurdmax TV' de yayınlanmaya başlamıştı.