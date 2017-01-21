Cesur ve Güzel, Latin Amerika'ya açılıyor

Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı dizi Cesur ve Güzel yurtdışına açıldı

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Cesur ve Güzel bundan böyle Latin Amerika ülkelerinde de yayınlanmaya başlayacak. Başrallerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı dizi, Miami'de düzenlenen NATPE 2017 Fuarı'nda görücüye çıktı. Yapılan anlaşmada dizinin 45 dakikalık bölümlerle Latin Amerika ülkelerinde de yayınlanacağı öğrenildi.



Dizi Türkçe ses ile yayınlanacak ancak İspanyolca alt yazı kullanılacak. Dizinin 103 bölüm halinde ve 45 dakikalık süre ile yayınlanması bekleniyor.



Ünlü oyuncular Büyüküstün ve Tatlıtuğ'un sadece Türkiye'de değil, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde de çok sayıda hayranı bulunuyor.