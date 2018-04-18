Ciciş kardeşler kavga etti, hastanelik oldu

Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler Etiler'deki evinde kavga etti. Kavga sonucu hafif şekilde yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı

Ciciş kardeşler kavga etti, hastanelik oldu
18 Nisan 2018 Çarşamba 13:32

Olay Etiler Tepecik Yolu üzerindeki bir sitede saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis  ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sonucu Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa bindirilen iki kardeş Ulus'taki özel bir hastaneye gitti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ciciş kardeşler #ciciş kardeşler kavga
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