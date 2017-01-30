'Cicişler'den işadamına tecavüz suçlaması!

Cicişler olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, tecavüz iddiasında bulundu

Medyada Cicişler olarak bilinen Ceyda ve Esra Ersoy kardeşler önceki gece polise giderek tecavüz şikayetinde bulundu. Kardeşlerden Esra Ersoy, polise tecavüze uğradığını söyledi. İşadamı Murat Karabova'nın kendisine tecavüz ettiğini ileri süren Esra Ersoy, şikayetçi oldu.



Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne giden Ersoy, 5 saat boyunca burada ifade verdi. Çıkışta da bir açıklama yapan Esra Ersoy, Karabova'nın cezasını çekmesini istediğini söyledi. Kimsenin kimse ile zorla ilişkiye giremeyeceğini belirten Ersoy, Karabova ile yeni tanıştıklarını ve Karabova'nın kendisine 'Yeşim Salkım'dan ayrımdım' dediğini anlattı. İki gece önce otelde tecavüze uğradığını anlatan Ersoy, psikolojisinin bozulduğunu ve bunu üzerinden atamadığını iddia etti.





YEŞİM SALKIM'DAN AÇIKLAMA



Haber üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Yeşim Salkım ise iki senedir tek başına bir hayat sürdüğünü söyledi. 2 çocuğu olduğunu ve onları düşünerek bir hayat yaşadığını söyleyen Salkım, kendi adının bir olaya karıştırılması durumunda ise hukuki işlem başlatacağını söyledi. Boşandıktan sonra kanser olduğunu daha önce de belirten Salkım, henüz bu durumları üzerinden atlatamadığını da yineledi. Salkım şöyle devam etti: "Herkes aklını başına toplasın .. Beni bazı karakter yoksunlarıyla karıştırmayın."