Çiftler birbirlerine en çok bu yalanları söylüyor

Evlilik de olsa yakın ilişki de olsa uzun süren her ilişki bir süre sonra yıpranmaya başlar. Partnerler arasında süregelen tutku ve aşk yangını sönmeye yüz tutar ve ilişki bir alışkanlık haline gelebilir. İşte bu esnada partnerler arasında “beyaz yalanlar” başlar ve yalanlar bir kere başladı mı arkası da gelir. Belki de masum bir amaç uğruna söylediğiniz beyaz yalanların bir gün gelip de ilişkinize onarılamaz zararlar verebileceğini hiç düşündünüz mü?
Konuyla ilgili açıklama yapan CİSED Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe, beyaz yalanların aslında karşılanmayan beklentilerin, tatmin edilmeyen duyguların, çözülmeyen sorunların bir sonucu olduğunu ifade etti. Çiftlerin ilişkilerinde yaşadıkları boşluğu birbirlerini kırmak, üzmek, incitmek istemedikleri için kendilerini de kandırarak beyaz yalanlarla doldurmaya çalıştıklarını belirten Keçe, “Söyleyene değil söyletene bak” sözüne atıfta bulunarak, burada sadece yalan söyleyenin değil yalanla muhatap olan tarafın da mercek altına alınması gerektiğine dikkat çekti.
Keçe sözlerine şöyle devam etti: “Dürüstlük ne olursa olsun, cezalandırılacağınızı düşünseniz bile elden bırakmamanız gereken bir olgu olmalı” dedi. Sorunların, ufak tefek yalanlarla halının altına süpürülmesinin asla kalıcı bir çözüm olmayacağını ve yaşanan sıkıntıların daha da büyüyerek ilişkiye büyük zararlar vereceğini vurgulayan Keçe, başta evlilik olmak üzere yıpranan uzun ilişkiler için tek çıkar yolun ‘Uzun yol bakımı’ olduğunu kaydetti.
İŞTE ÇİFTLERİN BİRBİRLERİNE EN ÇOK SÖYLEDİĞİ YALANLAR
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