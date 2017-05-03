Cinayet masa İbrahim Erkal olayında kararını verdi

Cinayet masa İbrahim Erkal olayında kararını verdi

Geçtiğimiz günlerde otoparkında baygın bulunan ve hastaneye kaldırıldığında beyin kanaması geçerdiği belirlenen İbrahim Erkal'ın dosyasına cinayet masa baktı. Cinayet masası olayla ilgili incelemesini tamamladı.

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, geçtiğimiz günlerde evinin otoparkında baygın halde bulunmuştu. Erkal hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede Erkal'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi ve ameliyat edildi. Ancak Erkal'ın sağlık durumunda o günden bu yana olumlu bir gelişme olmadı.

Olayı ise İstanbul Cinayet Masası inceledi. Polis ekipleri olayın hastalık mı yoksa cinayet girişimi mi olduğunu araştırdı. Erkal'ın otoparka girmeden önceki halini ve otoparka giriş görüntülerini izleyen ekipler şüpheli bir duruma rastlamadı.

Yüksek tansiyon hastası olduğu bilinen Erkal'ın dengesini kaybederek düştüğü ve akabinde de beyin kanaması geçirdiği tahmin ediliyor. (Sabah)

Etiketler; #ibrahim erkal #cinayet
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