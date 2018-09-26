Cinsel tacizle suçlanan ünlü oyuncuya hapis cezası

ABD'li ünlü film ve televizyon yıldızı 81 yasındaki Bill Cosby, 'şiddet içerikli cinsel taciz' suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı

Cinsel tacizle suçlanan ünlü oyuncuya hapis cezası
26 Eylül 2018 Çarşamba 13:15

Pennsylvania'da Montgomery Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Cosby'ye ev hapsi cezası vermeyi reddeden yargıç Steven O'Neill, Cosby'nin 10 yılı geçmemek üzere, 3 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacağını açıkladı. Nisan ayında cinsel tacizden suçlu bulunan mahkeme de konuşmayı reddetti. Cosby'nin avukatları temyiz başvurusunda bulunurken Yargıç O'Neill, Cosby'nin kendisini 'cinsel tacizci' olarak kayıt ettirmesini ve tüm bulunduğu yerleri yerel polis birimlerine bildirmesi gerektiğini belirtti.

Cosby, 2004 yılında Andrea Constand'ın cinsel tacizde bulunmaktan yargılanıyordu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bill cosby #abd
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