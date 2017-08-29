Çocuklar Duymasın ekibi Vatan Şaşmaz'a veda etti!

Beşiktaş'ta otel odasında eski sevgilisi tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'taki bir otelde Filiz Aker tarafından silahla vurularak öldürülen ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cezaneye Şaşmaz'ın arkadaşları akın etti.



Vatan Şaşmaz'ın yıllarca birlikte program sunduğu Melike Öcalan da cenazeye gelenler arasında.



"BEBEĞİN CİNSİYETİ ERKEKTİ"



Melike Öcalan, cenaze töreninde yakın arkadaşı Vatan Şaşmaz'la ilgili konuştu. 37 yaşındaki sunucu ve oyuncu "Çok çalışkan, ailesine bağlıydı. Eşini çok sevdiğini biliyorum. Son dönemlerde yaptığımız konuşmalara göre bebek istediğini biliyorum. Doğru ve iyi bir evliliği vardı. Bebeğinin cinsiyeti erkekti. Bu konuşmayı yapmak benim için çok zor. Bir otel odasında her şey göründüğü gibi olmayabilir. Bu insan tanınmış biri. Eşini, ailesini ve doğacak bebeğini korumak için tabii ki ortada bir yerde görüşemez. Mutlaka iyi niyetiyle, korumak için gitmiştir. Tüm Türkiye'nin başısağolsun" ifadelerini kullandı.



DİZİ EKİBİ CENAZEYE KATILDI



Cenaze namazı için Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Ferdi Akarnur, Yusuf Adalı, Metin Uca, Melike Öcalan, Yaşar Alptekin, Saruhan Ünel ve Tuğba Özay başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim ve sevenleri camiye akın etti. Cenaze namazı öncesi bir kişi, cami avlusunda baygınlık geçirdi. Bir anda yere düşen kişiye, ilk müdahale cenazeye katılan vatandaşlar tarafından yapıldı.





"BU NASIL BİR ŞEY AKLIMIZ HAYALİMİZ ALMADI, HALA ŞOKTAYIM"



10 yıldır beraber çalıştıklarını belirten Ferdi Akarnur, "Lafın bittiği yer. Ne diyeyim ki. Candan sevdiğimiz, güler yüzlü, saygılı, efendi biriydi. Bu güne kadar biz 10 yıldır çalışıyoruz, hiç kimseyi kırmamış bir insan. Ağzından bugüne kadar kötü bir laf duymadık. Bu nasıl bir şey aklımız hayalimiz almadı. Ben diziyi izlerken aldım haberi. Seti aradım onlarında haberi yok. Hala şoktayım " diye konuştu.



"DENİLECEK BİR ŞEY YOK SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"



Vatan Şaşmaz'ın cenaze törenine katılan set arkadaşı Pınar Altuğ, "Söyleyecek bir şey kalmadı maalesef. En son sette beraberdik. Vatan benim çok eski arkadaşım. Çocuklar Duymasın'dan önce mankenlik zamanlarından. Denilecek bir şey yok sözün bittiği yerdeyiz" diye konuştu.





"ÇOK ÜZGÜNÜZ HEPİMİZ ŞOK OLDUK"



Tamer Karadağlı ise "Çok üzgünüz hepimiz şok olduk. Büyük bir kayıp çok sevdiğimiz bir kardeşimiz arkadaşımızdı. Ailesine yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.



"VATAN, SAPKIN BİR İNSANIN KURBANI OLDU"



Vatan Şaşmaz'ı sapkın birinin kurban ettiğini dile getiren eski manken Tuğba Özay, "Çok üzgünüm, hepimiz çok sarsıldık. 3 gün öncesinde beraberdik. Eskileri yad ettik, baba olmak istediğini söyledi. Bana da dedi ki 'Tuğba 43 yaşındayım 60 yaşıma geldiğimde çocuğum ergen olacak, sen de elini çabuk tut' dedi. Vatan bu camiada değerleriyle yaşayan, yozlaşmamış, dejenere olmamış, saygın çok değerli bir insandı. Benim kanıma dokunuyor kardeşimin arkasından aslı astarı olmayan acımasızca sözler. Vatan öyle bir insan değil, Filiz Aker'in yeğeni Dora açıklama yaptı. Vatan sapkın bir insanın kurbanı oldu, başka hiçbir açıklaması yok" dedi.

