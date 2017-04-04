Çocuklar Duymasın'ın yıldızları yeni bir dizide bir araya geliyor

Sevilen dizi Çocuklar Duymasın'ın müthiş ikiliyi yeni dizide bir araya geliyor

Bir zamanların en çok izlenen dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem ve Haluk'u yani Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı yeniden bir projeye imza atacak.

2002 yılında ekranlara gelen ve çok sevilen Çocuklar Duymasın adlı dizi, bir süre sonra yayın hayatına veda etmişti. Aynı dizi seneler sonra 2013-2014 yılları arasında yeniden çekilmiş ama bu kez yeterli ilgiyi görmediği için yayından kalkmıştı.Dizinin anne ve baba karakterleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yeni bir projede bir araya geleceği öğrenildi.Uzun zamandır reklam filmi dışında herhangi bir projede yer almayan Pınar Altuğ ve bazı film projelerinde yer alan Tamer Karadağlı bu kez birlikte bir sit-com'da oynayacak.Alınan bilgiye göre oyuncular yine Meltem ve Haluk karakteri ile karşımıza çıkacak. Ancak bu kez sadece ikisi ekranda olacak. '1 Kadın & 1 Erkek' adlı sit-kom'u yine Birol Güven yapacak.Dizi ile ilgili hazırlıkların devam ettiği ve eylül ayında yayına gireceği de gelen bilgiler arasında.