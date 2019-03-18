Çocuklara Özel Eşofman Takımı

Son derece yumuşak bir dokusu olan bu ürünler takım olarak üretilmekte ve çocukların oyun sırasında bedenlerinin rahat etmesini sağlamaktadır.

Rahatlığı ve gün içerisinde rahat hareket kabiliyeti sunması çocuk eşofman takımı modellerinin tercih edilmesini gerekli kılıyor. Son derece yumuşak bir dokusu olan bu ürünler takım olarak üretilmekte ve çocukların oyun sırasında bedenlerinin rahat etmesini sağlamaktadır. Renk ve desen olarak zengin çeşitlilik sunan çocuk eşofman takımı modelleri hem kız hem de erkek çocuklar için özel olarak üretilmektedir. Eşofmanlar yakalı olarak ya da kapüşonlu olarak tercih edilebilmektedir. Erkek çocukları için üretilen modellerde alt kısmın paçaları kalın lastik detaylı olarak oldukça rahat bir kullanım sunuyor. Cepler fermuarlı detaylıdır.

Çocuk Eşofman Takımı Tasarımları

Çocuk eşofman takımı modelleri arasında renk olarak farklı çeşitler bulunuyor. Erkek çocuklara ve kız çocuklarına özel olarak tasarlanan bu ürünlerde çocuk ruhu dikkate alınarak üretim gerçekleştiriliyor. Oyun gibi serbest zamanlarda çocukların bu eşofmanlar ile rahat edebilmesi onların yaşam kalitelerini de yükseltiyor. Çocuklara özel olarak tasarlanan bu modelleri incelemek ve ürün özelliklerini daha iyi görebilmek için https://www.lescon.com.tr/cocuk-spor-esofman-takimi linki ziyaret edebilirsiniz.