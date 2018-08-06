Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu nasıl? İşte ilk açıklama

Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi

Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu nasıl? İşte ilk açıklama
06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:33

Medical Park Silivri Hastanesi Başhekimi Halil Narlı, sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiğini belirtti.    

Narlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arkın'ın tedavisinin, dün itibarıyla yoğun bakım ünitesinde devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yoğun bakım doktoru, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve ilgili diğer branşlar tarafından muayenesi yapılmıştır. Halen yoğun bakımda tedavisi sürmektedir. Durumu için iyi ve kötü herhangi bir şey diyemiyorum çok erken."

Etiketler; #cüneyt arkın #cüneyt arkın sağlık durumu
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