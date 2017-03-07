Dalkılıç ve Boluğur çifti boşanıyor mu?

Dalkılıç ve Boluğur çifti boşanıyor mu?

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur'dan kötü haber geldi. Çift boşanıyor mu?


2015 yılının ağustos ayında evlenen Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur çiftinden ayrılık haberi geldi.

İddialara göre çift, artık birlekte bile yaşamıyor. Dalkılıç'ın evi terk ettiği iddiaları gündeme düştü. Çiftin boşanıp boşanmayacakları ise merak konusu.

Duymayan Kalmasın adlı programda ünlü çiftin ayrılığı da konu edildi. İddiaya göre çiftin ayrılık gerekçesi ise kıskançlık.

İddiaya göre Dalkılıç, arkadaşlarına 'evlilik bana göre değil' değerlendirmesinde de bulundu. Çiftten ise konuya dair bir açıklama gelmedi.
Etiketler; #murat dalkılıç #merve boluğur
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