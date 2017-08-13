Datça'da Haluk Levent rüzgarı

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, engelliler yararına düzenlenen konserde sahne alan Türk Rock Müziği'nin sevilen ismi Haluk Levent, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı

Datça Açık Hava Tiyatrosu'nda, 2 bin kişilik coşkulu bir kalabalığın izlediği konserde ünlü sanatçı terörü kınadı, şort giydikleri için dövülen kızlara sahip çıktı. Konserinde, 'Ela Gözlüm', 'Bir Yarim Olsun İsterdim' ve 'Yollarda Bulurum Seni' gibi gözde olmuş şarkılarının yanı sıra, 'İzmir Marşı' gibi eserleri de seslendiren Haluk Levent, şarkı aralarında ise kısa mesajlar verdi. Trabzon'daki terör saldırısında şehit olan Eren Bülbül'ün anısına, Nazım Hiktmet'in dizelerinden oluşan bir türküyü seslendiren Haluk Levent, "15 yaşındaki bir çocuğun ölümü üzerinden hiçbir ideoloji, sistemini kuramaz. Hiçkimsenin de kuracağına inanmıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi. Toplumun barışa ve huzura ihtiyacı olduğunu ifade eden Haluk Levent, "Şahsi olayları genelleştirmeyelim. Farklı fikirler, kimilerinin hoşuna gitmeyebilir ama saygı duyulması gerekir. Katılmayan olabilir ancak birbirimize saygılı olmak durumundayız" dedi.



Levent, 'Haydar Haydar' isimli parçasını seslendirirken genç kızların giyim kuşamına karışılmasını eleştirdi. 700 yıl önce bir ozanın yazdığı dizelerle, insanların günahına sevabına karışılmaması gerektiğinin altını çizdiğini hatırlatan sanatçı, "'İstersem içerim günah benim, istersem namaz kılarım sevap benim kime ne' demiş ozan. Biz hala ülkemizde kızlarımız şort giydikleri için onlara dayak atan ya da dayak atmayı hak gören insanlık dışı varlıklarla uğraşmaya çalışıyoruz. Adam 700 sene önce bu türküyü söylemiş. 20 sene değil, 700 sene önce haykırmış, 'Ben melanet hırkasını kendim giydim eğnime. Ar-u namus şişesini taşa çaldım kime ne" diye konuştu. Haluk Levent'in bu sözleri amfitiyatroyu dolduran binlerce kişi tarafından coşkuyla alkışlandı.



Konserin sonunda, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Haluk Levent'e günün anısına bir teşekkür plaketi verdi.







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