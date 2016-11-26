Defne Joy Foster davası, FETÖ şüphesi ile yeniden başlayacak

Defne Joy Foster davası FETÖ'cülerin karartma şüphesine karşın yeniden başladı. Ayrıca Foster'ın öldüğü evde iç çamaşırının bulunduğu bilgisine de ulaşıldı

Sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster, 2011 yılında Yazar Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın İstanbul Göztepe'deki evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Ünlü sunucunun ölümü ile ilgili o dönem Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma başlatılmış ve Kerem Altan'ın şüpheli olduğu soruşturmada ölümün solunum yetmezliğinden meydana geldiği gerekçesiyle dosya takipsizlikle sonuçlandırılmıştı.



TANIKLAR DİNLENMEDİ



Geçtiğimiz aylarda, "Kerem Altan'ın babası Ahmet Altan'ın, nüfuzunu kullanarak emniyet ve yargıdaki FETÖ'cü ağabeyler eliyle olayın üzerinin örtüldüğü" iddiasının gündeme gelmesi üzerine, Defne Joy Foster'ın ölümüne ilişkin dosya İstanbul Savcısı Can Tuncay tarafından raftan indirildi.



Savcılık gözetiminde uzman polislerce dosya üzerinde yapılan araştırmada, Defne Joy Foster ile Kerem Altan'ın eve gelirken bindikleri taksinin şoförü ile o gece evden kavga ve çığlık sesleri geldiğini belirten Suna Akyıldız isimli kişinin ifadelerinin alınmadığı belirlendi. Soruşturma dosyasında, olayın yaşandığı apartmanda sadece 2 şahsın ifadesine başvurulduğu, dolayısıyla da evden çığlık ve kavga sesleri geldiği iddialarının yeterince değerlendirilmediği anlaşıldı.



YARIM SAAT SONRA ARADI



İncelemede Kerem Altan'ın ambulans çağırmadan evin yakınındaki bir tıp merkezi önünde görüldüğü, 05.57'de tıp merkezi güvenlik kameralarına takılan Kerem Altan'ın ilk acil yardım telefonunu ise yarım saat sonra yani 06.30'da açtığı belirlendi.



ALT İÇ ÇAMAŞIRI YATAĞIN YANINDA BULUNDU



Dosya ayrıntısına göre Kerem Altan maktul ile cinsel birliktelik yaşamadıklarını söyledi, fakat Foster ölü bulunduğunda, alt iç çamaşırı yatağın yanında bulundu. Ayrıca Adli Tıp raporu ve otopsi tutanağının da dosyada bulunmadığı iddia edildi.



YENİ DELİLLER BAŞSAVCILIKTA



İlk soruşturmayı yürüten Davut Dağ isimli savcı "solunum yetmezliği" teşhisi üzerine dosyaya takipsizlik kararı vermişti. Yeni deliller ışığında dosyanın yeniden soruşturma konusu yapılabileceğine kanaat getiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya ve yeni delillerin ortaya konulduğu tespit tutanağını Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyadaki eksiklikler ile ilgili yeni bir tahkikat yürütecek.