Defne Joy Foster'ın ölümünde yeni gelişme!

Sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster’ın ölümüyle ilgili soruşturmada savcılık yeni bir adım attı. Defne Joy Foster'ın evinde ölü bulunduğu Kerem Altan hakkında hakimlikten yurtdışı yasağı talep edildi. Hakimlik yasak kararı alırken, savcılık ise cinayet büro amirliğine yeni bir talimat yazdı ve ortaya çıkan yeni deliller çerçevesinde dosyanın tekrar ele alınmasını istedi

Sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster, 2011 yılında yazar Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın İstanbul-Göztepe'deki evinde hayatını kaybetmişti. Ünlü sunucunun ölümü ile ilgili o dönem Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma başlatılmış ve Altan'ın şüpheli olduğu soruşturmada ölümün solunum yetmezliğinden gerçekleştiği gerekçesiyle ile dosya takipsizlikle sonuçlandırılmıştı.



Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, yeni deliller ışığında dosyanın yeniden soruşturma konusu yapılabileceğine kanaat getiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni bir girişimde bulundu. Şüphelinin kaçma ihtimali olduğunu belirten savcılık, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden yurtdışına çıkış yasağı talep etti. Talebi yerinde gören Hakimlik, Kerem Altan hakkında adli kontrolle yurtdışına çıkış yasağı kararı verdi.



POLİSE YENİ TALİMAT



Diğer taraftan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet büro amirliğine yeni bir talimat yazdı. Talimatta, cinayet dosyasının ortaya çıkan yeni deliller çerçevesinde yeniden ele alınması istendi.