Demet Akalın, -20 derecede açık hava konseri verdi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın -20 derecede Erzurum'da açık hava konseri verdi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın buz gibi bir havada konser verdi. Erzurum'a konser için giden şarkıcı soğuk havaya aldırmadan sahneye çıktı. -20 derecede üstelik açık havada konser veren Akalın ve dans ekibi sahneye kalın kazak, bot ve montlarla çıktı.



Akalın sahnede pantolonunun patlayan düğmesini de göstererek buna Erzurum'un meşhur çağ kebabı, su böreği ve kadayıp dolmasının nedne olduğunu söyledi.



Palandöken Dağı'nın 2 bin 400 rakımında bulunan bir otelin bahçesinde konser veren Akalın, soğuk havaya rağmen kendisini dinlemeye gelen hayranlarını da coşturdu.



Akalın ve ekibinin üşümemesi için sahnenin her tarafına ısıtıcılar yerleştirildiği dikkatleri çekti. Seyirciler için de etrafa konulan variller içinde ateş yakıldı.



Soğuk havaya aldırmadan şarkılarını söyleyen Akalın'a dinlemeye gelen seyirciler de eşlik etti.



Erzurum'un çok soğuk ama insanlarının da bir okadar sıcak kanlı olduğunu belirten Akalın, Erzurum'un yemeklerinden de övgü ile söz etti. Daha sonra montunu kaldıran Akalın, cağ kebabı, su böreği ve kadayıf dolması tatlısını fazla kaçırdığını bu yüzden de pantolununun düğmesinin patladığını söyledi.







Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Erzurum'da yaklaşık 2 saat konser veren Demet Akalın ısınmak için gittiği otelde çevresini saran hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.