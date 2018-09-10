Demet Akalın'a haciz şoku!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt'un yaşadığı Beykoz'daki villaya Martaş Nakliyat'ın borçlarından dolayı haciz işlemi yapılıyor

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un aile şirketinin borçlarından dolayı Beykoz'daki villasına haciz geldi. Mal varlıkları üzerine işlem başlatılan Kurt'un borçlarından dolayı mal varlıkları satışa çıkarılmıştı.

Geçtiğimiz gün Okan Kurt, babası ve kardeşine karşılık çek verme suçundan dava açılmasının ardından çiftin Beykoz'daki lüks villasına haciz geldi.

Okan Kurt'un avukatı aile şirketi Matraş'ın dar boğaza düşmesi hakkında açıklama yaparak şirketin borçlarını kapatmak için bütün mal varlığı ile borçların kapatılacağını söylemişti.

"SIKI, SAĞLAM BİR BORCU VAR"

Eşinin yüklü miktarda borcunun olduğunu söyleyen Demet Akalın, Benim eşimle mal varlığım, her şeyim ayrı. Baya zor günler geçirdik beraber. Adam hırsız değil arkadaşlar, adam sadece borçlu. Sıkı da sağlam da bir borcu var. Ödüyorlar, Allah kolaylık versin. Hepimiz psikolojik olarak etkilendik. Eğlence işi yaptığım için zor 1-2 hafta geçti, ama şimdi iyiyim, iyiyiz" açıklamasını yapmıştı.